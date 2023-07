Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care urmeaza sa se pensioneze sau care sunt deja ieșiți din campul muncii primesc vești importante de la Executiv. Coaliția de guvernare dorește sa interzica cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, dar cu anumite excepții, potrivit proiectului și amendamentelor depuse in Parlament.…

- www.clubulcopiilor.ro Majoritatea covarșitoare a tinerilor romani iși doresc sa invețe o limba straina. Un sondaj efectuat de Eurostat in 2018 ne plasa pe locul doi in Europa la acest capitol cu aproape 9 din 10 tineri romani raspunzand ca-și doresc invațarea unei limbi straine. Dorința de a invața…

- Fierul vechi devine cea mai valoroasa materie prima pentru industria grea din Romania. Petru Ianc, Asociatia Producatorilor de Tevi din Romania: Pentru viitorul industriei din Romania sunt vitale prelucrarea materiilor prime in tara si predictibilitatea pretului energiei.Fierul vechi va deveni cea…

- Liderul AUR, George Simion, comenteaza cel mai fierbinte scandal, cel generat dupa ce emisiunea Romanii au Talent a fost caștigata de un micuț de numai șapte ani, Rareș Prisacariu, care a recitat un dialog imaginar cu Dumnezeu.Mai multe personalitați spun ca la șapte ani Rareș nu pricepe ce spune,…

- Puștiul de numai șapte ani care a caștigat Romanii au Talent uimește Romania. Intr-o țara in care tot mai mulți elevi pica la Bacalaureat, puștiul de numai șapte ani a citit peste 200 de carți. E pasionat de actorie, meserie pe care deja o și studiaza la Școala de Arte din Botoșani.Rareș Prisacariu…

- O companie americana din Cluj și-a anunțat angajații ca va inchide sediul local din cauza mediului macroeconomic dificil. Telenav, Inc., companie de servicii bazate pe localizare, cu sediul in Statele Unite, și-a notificat angajații in 10 mai 2023 cu privire la intenția de a inchide sediul din Cluj,…

- Inițiativa promovata de catre o minoritate de activiști ar putea costa guvernul roman zeci de milioane de euro daca forțeaza interzicerea creșterii animalelor pentru blana. Veniturile pierdute și compensațiile pentru fermieri pot ajunge la zeci de milioane de euro. Menționam ca toate statele care au…