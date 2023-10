Stiri pe aceeasi tema

- Resursele limitate de finantare inseamna sa ne concentram pe proiecte ce au rezultate optime intr-un timp scurt, de exemplu, un al doilea pod intre Ruse si Giurgiu si asigurarea navigabilitatii Dunarii pe parcursul intregului an, a declarat luni comisarul european pentru transporturi, Adina Valean,…

- Marcel Ciolacu vrea ca primarii și președinții de Consilii Județene care candideaza din partea PSD sa nu aiba mai mult de doua mandate. Premierul iși dorește o astfel reforma in partid, insa recunoaște ca trebuie sa aiba și susținerea colegilor, a declarat la Digi24. „Eu pot face acest lucru ca președinte…

- Ministerul Apararii Naționale a luat deciza sa extinda restricțiile de zbor in spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina. ”Incepand cu data de miercuri, 13 septembrie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, in calitate de responsabili privind managementul…

- Presedintele R. Modova, Maia Sandu, și presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au fost invitate la reuniunea asupra conectivitatii regionale care va avea loc in Bulgaria. Prim-ministrul Bulgariei, Nikolai Denkov, ii va primi, de asemenea, pe premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis si pe…

- Presedintele Zelenski a vizitat tarile din jurul Romaniei, inclusiv Bulgaria, iar in aceste conditii, premierul Denis Smihal, care vineri a fost la Bucuresti, a fost intrebat in cadrul unui interviu daca este de asteptat o vizita a liderului ucrainean si in Romania. „Romania este partenerul nostru foarte…

- Circa 60% din exporturile de cereale ale Ucrainei vor trece prin Romania, ceea ce inseamna practic o dublare a traficului, a anunțat, vineri, premierul Marcel Ciolacu, dupa intalnirea cu omologul sau Denis Smihal. De asemenea, urmeaza sa fie deschis un nou punct de trecere a frontierei la Sighetu Marmatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, marti, la ceremoniile de Ziua Marinei despre riscurile la adresa securitatii in Marea Neagra, din cauza razboiului din Ucraina, despre rolul țarii noastre ca pilon de stabilitate in regiune, dar și referitor la susținerea pe care Romania o acorda Ucrainei. ”Ne aflam…

- Premierul maghiar Viktor Orban a spus ca al Treilea Razboi Mondial a fost evitat la summitul NATO, deoarece Alianța Nord-Atlantica nu include Ucraina.„Razboiul se va prelungi pentru ca marea majoritate a liderilor europeni nu doresc pacea”, a spus premierul maghiar intr-un interviu la Radio Kossuth!,…