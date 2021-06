România, asaltată de ninsori. Autoritățile muncesc de zor la curățarea nămeților uriași Chiar daca am intrat oficial in luna iunie și vara ar trebui sa puna stapanire pe țara noastra, Romania este asaltata de ninsori. Autoritațile muncesc din greu pentru a curața nameți uriași in unele regiuni, astfel ca nimeni nu se aștepta ca in aceasta perioada sa existe asemenea temperaturi. Ninsori in Romania. Ce zone au […] The post Romania, asaltata de ninsori. Autoritațile muncesc de zor la curațarea nameților uriași appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

