- O noua seara de roast și voie buna a inceput in forța. Loredana, orchestra Agurida și invitații ei au dat starul noii ediții de Romania are Roast, dar artista a fost aproape de nerescunoscut atunci cand a urcat pe scena. Cum arata ținuta cinematografica pe care a purtat-o.

- Dupa ce au vizitat Ardealul și au descoperit tradițiile specifice zonei, Parșii circumspecți s-au intors in platoul sa ia la roast cele mai simpatice trasaturi. Astfel, Cristi Popescu a zguduit iar scena cu glumele spuse in stilul sau specific, care nu i-au lasat indiferenți nici pe adversari.

- Loredana și trupa sa, Agurida, a facut show din nou pe scena de la Romania are Roast. Artista și colegele ei de trupa au pregatit un moment care i-a speriat pe colegii din platou. Cum au reacționat Marmotele vesele și Parșii circumspecți și cine i-a sarit in ajutor frumoasei vedete.

- Catalin Bordea, Radu Bucalae și Nelu Cortea au starnit hohote de ras in cea de-a treia ediție de Romania are Roast. Membrii echipei Marmotele vesele au gatit fara maini intr-un moment de improvizație care a facut deliciul publicului. Cum au aratat la final e greu de descris in cuvinte.

- Radu Bucalae și Catalin Bordea au ajuns la pupitrul știrilor Marmo TV pentru a prezenta adevaratele știri despre București. Glumele inspirate din realitatea de zi cu zi și felul amuzant in care au prezentat au starnit hohote de ras printre cei prezenți in public.

- Dupa o proba care i-a indulcit și le-a dat mai mult curaj, Parșii Circumspecți s-au intors in platoul emisiunii Romania are Roast pentru un roast de zile mari la adresa Timișoarei. Cristi Popesco a venit pregatit cu cele mai tari glume, dar un alt detaliu a starnit reacțiile celor din echipa.

- Dupa infrangerea suferita ediția trecuta, Marmotele vesele sunt gata sa iși ia revanșa fața de echipa Parșilor circumspecți. In aceasta seara, de la 20.30, la Antena 1, Catalin Bordea, Nelu Cortea, Radu Bucalae, Teodora Nedelcu și Teo Ionița, insoțiți de Rikito, pleaca in cautarea celor șapte „semne…

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.