- Ana Maria Popescu (36 de ani) s-a calificat in finala probei de spada de la JO 2020, sportiva noastra dominand clar meciul cu Katrina Lehis, din Estonia. A fost 15-10, dupa o disputa in care Ana si-a aratat suprematia. Romania a castigat prima medalie de la Tokyo in chiar ziua de debut a Olimpiadei.…

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo incepe vineri, de la ora 14:00 (ora Romaniei), pe Stadionul National Olimpic din Tokyo, momentul culminant fiind parada delegațiilor. Romania este reprezentata la Jocurile Olimpice 2020 de 101 sportivi, iar canotoarea Madalina Bereș și inotatorul…

- Romania participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu doar doi sportivi, Ana-Maria Popescu la spada feminin respectiv Iulian Teodosiu la sabie masculin, dar presedintele Federatiei Romane de Scrima, Marius Florea, a declarat pentru AGERPRES ca este convins ca o medalie este un obiectiv realizabil. …

- Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, a acceptat sa faca avancronica Jocurilor Olimpice de la Tokyo, acolo unde țara noastra va participa cu 46 de sportive și 55 de sportivi, reprezentand 17 discipline. Acesta e increzator ca ne putem intoarce acasa cu 8 medalii, in timp…

- Înotatorul Robert Glinta a declarat sâmbata, pentru Agerpres, ca se bucura pentru medalia de aur la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta si ca spera ca a spart gheata în ceea ce priveste obtinerea altor titluri de campioni la masculin, performanta sa fiind deocamdata unica.El…