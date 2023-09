România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană: ”Instituțiile au început să nu se mai joace” Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Uniunea Europeana, dar ca a observat in ultima vreme o schimbare de atitudine la nivelul institutiilor statului. Precizarile au fost facute in contextul in care proiectul de lege pentru care Guvernul vrea sa-si asume raspunderea prevede impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate. "Vreau sa va anunt cu tristete ca avem cea mai mare evaziune fiscala din Uniunea Europeana, peste 10% din PIB, respectiv 160 de miliarde de lei. Asta este realitatea. Nu este singura masura (impozitarea cu 70%… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Uniunea Europeana, dar ca a observat in ultima vreme o schimbare de atitudine la nivelul institutiilor statului. Precizarile au fost facute in contextul in care proiectul de lege pentru care Guvernul vrea sa-si…

- Precizarile au fost facute, marti, la Palatul Victoria, cu ocazia ceremoniei de semnare a unor contracte finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru achizitionarea de microbuze electrice destinate transportului elevilor. „Simpla prezenta in clasa nu este suficienta. Este…

- Aflat, miercuri, pe santierele tronsoanelor de autostrada Nadaselu-Zimbor si Zimbor-Poarta Salajului, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta, ministrul Transporturilor a constatat ca firma romaneasca care lucreaza pe cele doua sectiuni ale autostrazii Transilvania ”are o mobilizare…

- Compania Naționala de Adminsitrare a Infrastructurii Rutiere ( CNAIR ) a scos la licitație „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii: «Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1 in zona km 175+450, localitatea Ghimbav,…

- Valoarea tichetelor de masa va ajunge la 40 de lei de anul viitor. Valoarea tichetelor de masa va crește la 35 lei incepand cu data de 1 august, iar o noua majorare, la 40 lei, este pregatita pentru 1 ianuarie 2024, conform unui proiect de ordonanța de urgența lansat joi in dezbatere de catre Ministerul…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta miercuri, 12 iulie, noi simulari privind eliminarea unor facilitați fiscale și creșteri de accize. Astfel, prețul mai multor produse ar urma sa creasca din septembrie ca urmare a modificarilor privind TVA-ul.De exemplu, mancarea animalelor de companie…

- Prima reuniune a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social coordonata de premierul Marcel Ciolacu a avut loc astazi, la Palatul Victoria, pe agenda regasindu-se mai multe teme de interes pentru partenerii sociali. Reprezentanții Guvernului, ai sindicatelor și patronatelor au agreat majorarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca obiectivul Romaniei este sa se incadreze in acest an intr-un deficit de 4,4%, in mod contrar ar fi putea fi influentate fondurile europene si implementarea reformelor din Planul National de Redresare si Rezilienta. „Stim cu totii ca la un moment dat Romania…