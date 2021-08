Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 108 pompieri romani vor porni spre Grecia, pentru a ajuta la stingerea incendiilor masive care au cuprins mai multe zone din nordul capitalei, Atena. Zece dintre pompieri sunt buzoieni. Un numar de 23 de autospeciale de stingere cu apa și spuma vor face parte din caravana care va pleca din București…

- Romania trimite in Grecia, vineri, un modul format din peste 100 de pompieri, 23 de autospeciale, cisterne si un centru de comanda, anunta seful DSU. Raed Arafat a declarat ca este prima data cand Romania trimite un modul terestru pentru incendii de padure in afara tarii.

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trimite avioane, elicoptere si pompieri catre Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord pentru a sprijini aceste tari in lupta impotriva incendiilor, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trimite avioane, elicoptere si pompieri catre Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord pentru a sprijini aceste tari in lupta impotriva incendiilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Comisia Europeana (CE) a anuntat miercuri ca trimite avioane, elicoptere si pompieri in Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord, pentru a ajuta aceste tari in lupta impotriva incendiilor, relateaza AFP.

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trimite avioane, elicoptere si pompieri catre Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord pentru a sprijini aceste tari in lupta impotriva incendiilor, informeaza AFP.

- Libanul se confrunta cu puternice incendii de vegetație, care au distrus zone mari de paduri de pin in nordul muntos al țarii. Un pompier a fost ucis și mulți rezidenți au fost forțați sa fuga din calea focului, potrivit Reuters.

- Incendiile de padure iau amploare in statul american Oregon. 67 de case au fost distruse de flacari, iar in jur de 3 mii 400 sunt in pericol de a fi mistuite. Aproximativ de doua mii de localnici au fost evacuați.