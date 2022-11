Stiri pe aceeasi tema

- Meciul a durat o ora si 12 minute.Vineri s-au inregistrat rezultatele:Ana Bogdan - Dalma Galfi 6-1, 6-4Jaqueline Cristian - Anna Bondar 6-2, 4-6, 7-6 (3)Sambata vor mai avea loc meciurile Jaqueline Cristian - Dalma Galfi si Monica Niculescu/Anca Alexia Todoni – Reka-Luca Jani/Panna Udvardy.Castigatoarea…

- Ana Bogdan și Jaqueline Cristian și-au caștigat meciurile din Billie Jean King Cup cu Ungaria și au calificat Romania mai departe in competiția pe echipe. Romancele vor evolua anul viitor pentru calificarea la turneul final. In „Oradea Arena”, Ana s-a dezlanțuit efectiv in primul set, unul adjudecat…

- Azi se joaca ultimele 3 partide din duelul Romania – Ungaria, din play-off-ul Billie Jean King Cup. Romania conduce cu 2-0 dupa prima zi și mai are nevoie de o victorie pentru a se califica in runda urmatoareCastigatoarele acestui play-off vor evolua in calificarile din 2023 pentru turneul final, in…

- Ana Bogdan (locul 48 WTA) a invins-o, vineri, pe Dalma Galfi (85 WTA), in primul meci al confruntarii Romania – Ungaria, de la Oradea, din play-off-ul Billie Jean King Cup. Jucatoarea romana de tenis s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4. Meciul a durat o ora si 20 de minute. In al doilea meci de vineri,…

- Ana Bogdan, locul 48 WTA, a invins-o, vineri, pe Dalma Galfi, 85 WTA, in primul meci al intalnirii Romania – Ungaria, de la Oradea, din play-off-ul Billie Jean King Cup. Bogdan s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4, intr-o ora si 20 de minute. "Cand am intrat pe teren si a fost imnul nostru am avut lacrimi…

- Ana Bogdan a debutat cum nu se putea mai bine in Billie Jean King Cup! Sportiva noastra a invins-o pe Dalma Galfi cu scorul de 6-1 6-4 și astfel Romania o conduce pe Ungaria cu 1-0. Primul set a fost controlat clar de jucatoarea noastra. A vrut sa preia inițiativa, s-a mișcat excelent și a dictat ritmul…

- Așteptarea fanilor tenisului se apropie de sfarșit. Naționalele Romaniei și Ungariei incep vineri duelul din Billie Jean King Cup la Oradea Arena. Tragerea la sorți a ordinii meciurilor a avut loc joi in Sala Mare a Primariei Oradea in prezența celor doua delegații.

- Oradea Arena va gazdui, in zilele de 11 si 12 noiembrie, intalnirea de dintre echipele feminine de tenis ale Romaniei și Ungariei, din cadrul play-off-ului competitiei Billie Jean King Cup (fosta FedCup). In vederea acestei partide, Federația Romana de Tenis a anunțaat, marti, 25 octombrie, ca s-au…