- Premierul Florin Citu a declarat ca, in cursul acestei luni, institutiile Comisiei Europene vor realiza o evaluare asupra bugetului Romaniei pe 2021, urmand ca in aprilie sa fie facute evaluari din partea agentiilor de rating. „De fiecare data cand apare un buget, anul acesta am vazut institutia independenta…

- Prima reprezentativa a Romaniei intalneste, sambata, la Soci, selectionata Rusiei, in prima partida a editiei 2021 a Rugby Europe Championship. Competitia conteaza pentru calificarea la Cupa Mondiala 2023 din Franta. Conform regulamentului, primele doua echipe din grupa se califica direct la turneul…

- Pandemia exacerbeaza traficul de persoane. 40 de migranți au fost descoperiți ascunși printre marfurile unor TIR-uri care urmau sa ajunga in Vestul Europei, prin Romania. Automarfarele erau conduse de șoferi romani și bulgari, a caror implicare in rețele internaționale de trafic de migranți a fost documentata…

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca este o realitate faptul ca cele mai multe dintre spitalele din Romania sunt “sub standardele de siguranta” si ca este nevoie de masuri drastice care sa duca la respectarea regulilor in unitatile medicale. “Nu stiu inca lantul de cauzalitate de la Bals, dar nu cred ca…

- Doar 14 procurori indeplinesc criteriile de inscriere la interviul pentru funcția de procuror european, deși Romania ar fi trebuit sa trimita 15 procurori și sa propuna și cateva nume “de rezerva”. Sursa Zilei a publicat, in exclusivitate, in urma cu cateva zile, informația ca doar 5 angajați ai DNA…

- O femeie care nu a calatorit in strainatate a fost confirmata cu noua tulpina Covid-19. Autoritațile au inceput o ancheta in acest sens. Pacienta nu e internata și are simptome ușoare. Cazul a fost identificat la Giurgiu. „Confirmarea e de o ora – o ora și ceva. E vorba de o tanara de 27 de […] The…

- 37 de state se afla in continuare pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care este obligatorie carantina la intrarea in Romania. Niciunul dintre statele din lista nu are o comunitate atat de masiva de romani precum Italia, recent elimitata din aceasta categorie. Nici romanii care revin…

- Medicul Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru funcția de premier, sugereaza ca ar fi cea mai buna soluția unui lockdown generalizat in perioada sarbatorilor. “In perioada premergatoare alegerilor, a scazut numarul testelor. Zilele trecute s-au facut sub 10.000. 40% din ele s-au dovedit a fi pozitive,…