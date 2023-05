Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana Alexia Carutasu, care a ales sa reprezinte Turcia, a castigat Liga Campionilor la volei feminin cu echipa VakifBank Istanbul, care a invins-o pe Eczacibasi Dynavit Istanbul cu scorul de 3-1 (27-25, 25-17, 23-25, 25-17), sambata, in finala desfasurata la Pala Alpitour din Torino.…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat ca nu se va uita la meciul de duminica seara, dintre Farul si FCSB, partida in care se poate decide soarta titlului. CITESTE SI Bernadette Szocs si Elizabeta Samara au debutat cu victorii la Mondialele de tenis de masa din Africa de Sud 23:03…

- Romancele Bernadette Szocs si Elizabeta Samara au debutat cu victorii, sambata, la Campionatele Mondiale individuale de tenis de masa de la Durban (Africa de Sud), potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa. CITESTE SI CFR Cluj a invins, in deplasare, pe Sepsi Sf. Gheorghe cu 2-1 22:33…

- CFR Cluj a invins sambata, in deplasare, formația Sepsi Sf. Gheorghe in penultima etapa a play off-ului SuperLigii de fotbal. CITESTE SI VIDEO CSM Vaslui si SCM Politehnica Timisoara si-au asigurat mentinerea in Liga Nationala de handbal masculin 22:16 7 Carmen Tocala, presedintele FR Baschet,…

- CFR Cluj a invins-o pe Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-1, in runda cu numarul 4 din play-off-ul Ligii 1. Dan Petrescu susține ca atacantul Daniel Birligea (22 de ani) și mijlocașul Ciprian Deac (37 de ani) au suferit accidentari. Urmatorul meci al campioanei CFR Cluj este peste 7 zile, sambata, 22 aprilie,…

- CFR Cluj a invins-o pe Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-1, in runda cu numarul 4 din play-off-ul Ligii 1. Dan Petrescu, antrenorul campioanei, s-a plans de arbitraj. Dan Petrescu e de parere ca „centralul” Iulian Calin ar fi trebuit sa dicteze trei lovituri de pedeapsa in favoarea campioanei. La una dintre…

- Marius Ștefanescu, de la Sepsi OSK Sf.Gheorghe, a fost chemat la lotul echipei naționale a Romaniei, dupa ce Mario Camora, de la CFR Cluj, convocat inițial de selecționerul Edward Iordanescu, s-a accidentat in timpul partidei de duminica seara, cu Rapid București, din prima etapa play-off-ului Superligii…

- Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, se asteapta la un play-off al Superligii foarte disputat, in care primele cinci echipe, mai putin Sepsi Sf. Gheorghe, se vor bate pentru castigarea titlului de campioana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…