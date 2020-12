România a intrat în 2021. Un Revelion atipic, cu străzi pustii în marile orașe In urma cu un an, Centrul Vechi din Capitala era punctul zero al distractiei. Mii de oameni cantau, dansau si priveau cu speranta spre 2020. Nimic nu parea a prevesti ce a urmat, anul care a dat peste cap viețile tuturor pamantenilor. Acum, cu o ora inainte de miezul nopții, circulația pe strazi nu mai este permisa. Orasele au fost goale. Capitala, obisnuita in alti ani sa aiba strazile pline de oameni, a fost extrem de linistita. In Centrul Vechi a fost pustiu. Cu doua ore inainte de miezul nopții, in București, in Piața Constituției, acolo unde in urma cu un an peste 90.000 de oameni petreceau,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

