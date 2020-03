România a înregistrat al 13-lea deces în această dimineață In aceasta dimineața a fost inregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara, de la Spitalul Județean de Urgența Reșița, secția ATI, unde se afla din data de 21/03/2020. Pacienta nu avea istoric de calatorie și nici nu a fost identificat un contact pozitiv. The post Romania a inregistrat al 13-lea deces in aceasta dimineața appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața a fost inregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara, de la Spitalul Județean…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca miercuri dimineata a fost inregistrat cel de-al 13-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. ‘Este vorba despre o femeie din judetul Caras-Severin, in varsta de 72 de ani, transferata in seara zilei de 24 martie la Spitalul Clinic de Boli…

- "Este vorba despre o femeie din judetul Caras-Severin, în vârsta de 72 de ani, transferata în seara zilei de 24 martie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara de la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, sectia ATI, unde se afla din data de 21 martie. Pacienta nu avea…

- Cel de-a 13-lea roman rapus de COVID-19 este o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara, de la Spitalul Județean de Urgența din Reșița, secția ATI, unde se afla din data de 21/03/2020. Pacienta nu…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus, transmit autoritațile. Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara,…

- Este vorba despre o femeie din judetul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara, de la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, sectia ATI, unde se afla din data de 21/03/2020 Pacienta nu avea istoric de calatorie si nici…

- Miercuri dimineața a fost inregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara, de la Spitalul Județean de…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus.Citește și: DOCUMENT - Textul integral al Ordonantei Militare nr. 3/2020, prin care se instituie carantina generala in Romania Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin…