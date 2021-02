România a importat de la Gazprom 962 milioane de metri cubi de gaze în 2020 Grupul rus Gazprom a exportat anul trecut spre Romania o cantitate de 962 milioane de metri cubi de gaze naturale, in scadere cu 3,2% comparativ cu 994 milioane de metri cubi in 2019, arata datele publicate luni de grupul Gazprom.



Conform acestor date, Romania este unul dintre cei mai mici clienti ai Gazprom din regiune, in conditiile in care anul trecut Ungaria a importat de la Gazprom 8,637 miliarde de metri cubi de gaze naturale, Republica Moldova 3,04 miliarde de metri cubi, Bulgaria 2,28 miliarde de metri cubi si Serbia o cantitate de 1,346 miliarde de metri cubi.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intra in vigoare noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat Noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat intra în vigoare de astazi, așa numita-zona galbena care impune carantina pentru toți cei care vin în România. Sunt incluse state precum Spania, Franța,…

- Portofoliul de proprietați logistice al CTP, cel mai mare dezvoltator și proprietar de spații logistice din Romania și Europa Centrala și de Est, a inregistrat o creștere anuala de peste 15% și un venit anual rezultat din inchirierea spațiilor de 344 milioane de euro la finalul lui 2020. Cu un portofoliu…

- Tesla intra in linie dreapta cu planurile pentru Romania si a actualizat lista oraselor unde va construi statii de tip Supercharger. Prima statie ar urma sa fie gata in primul trimestru al acestui an in Timisoara. In trimestrul al doilea Tesla are in plan sa deschida statii de incarcare si…

- Livrarile de gaze ale grupul Gazprom in afara fostei URSS au scazut cu 10% in 2020, din cauza pandemiei. Ce cantitate de gaze rusești a cumparat Romania Grupul rus Gazprom a anuntat ca in 2020 a exportat cu 10% mai putine gaze naturale in afara fostei URSS decat in 2019, pe fondul pandemiei de coronavirus,…

- Bucurestiul incepe sa devina un oras din ce in ce mai scump. Desi departe de cele mai scumpe orase ale lumii precum Singapore, Hong Kong, New York sau Paris, comparativ cu alte orase din zona, capitala Romaniei este depasita semnificativ doar de Atena fiind, in ceea ce priveste costurile de trai, foarte…

- Proiectul international LIFE Danube Free Sky care reuneste sapte tari de a lungul fluviului Dunarea Austria, Slovacia, Ungaria, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania cu scopul de a proteja speciile de pasari prioritare impotriva electrocutarii si coliziunii cu liniile electrice. Logo ul proiectului va…

- ”Alstom a finalizat lucrarile de electrificare si energoalimentare pe cei 42 km ai tronsonului Vintu de Jos – Simeria, in cadrul modernizarii infrastructurii si suprastructurii de cale ferata de pe ramura nordica romaneasca a culoarului paneuropean Rin-Dunare. Beneficiarul proiectului, Compania Nationala…

- În 2006-2007 era aceeași problema cu forța de munca în Timișoara, a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, în Timiș. „Eu am încredere ca dumneavoastra (oamenii de afaceri n.r.) veți gasi soluții. Atâta timp cât nu va pune piedici statul, veți…