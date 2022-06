Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul roman Ionut Baluta a castigat titlul vacant WBC International la categoria supercocos, vineri seara, intr-o gala desfasurata la York Hall din Londra, dupa ce l-a invins la puncte pe englezul Brad Foster, scrie Agerpres. Baluta a fost declarat invingator in unanimitate la capatul celor zece reprize…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a facut o aparitie surpriza, marti, la o ceremonie care a marcat finalizarea unei linii de metrou din Londra care ii poarta numele, relateaza Reuters. Suverana a fost insoțita de fiul sau, Edward, si de premierul Boris Johnson.

- Simona Gherghe a fost inlocuita de Gabriela Cristea in emisiunea „Mireasa” , difuzata pe Antena 1. Prezentatoarea nu se afla in Romania zilele acestea, a plecat in strainatate caci are un motiv mare de sarbatoare. In ediția de miercuri a emisiunii „Mireasa” Simona Gherghe a anunțat ca va lipsi de la…

- 20 de fotografii iconice cu Regina Elisabeta a II-a Regina Elisabeta a II-a a implinit ieri, pe data de 21 aprilie, varsta de 96 de ani. O varsta impresionanta. Tot in 2022, in luna iulie, aniverseaza Jubileul de Platina. Ce inseamna asta? 70 de ani de cand a urcat pe tron. Este astfel cel mai longeviv…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 96 de ani, s-a simtit „epuizata” dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19 in februarie, a dezvaluit suverana in cursul unei videoconferinte in care a vorbit cu ingrijitori britanici mobilizati in timpul pandemiei, noteaza AFP, potrivit Agerpres . Virusul…

- In urma cu 18 ani, la 29 martie 2004, Romania a aderat in mod oficial la NATO, prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, statul depozitar al Tratatului Aliantei Nord-Atlantice, urmand ca, la 2 aprilie 2004, sa aiba loc ceremonia arborarii oficiale…

- Custodele Coroanei, Margareta, si Principele Radu vor participa, marti, la Londra, la slujba de comemorare a Principelui Philip, duce de Edinburgh, sotul Reginei Elisabeta a Marii Britanii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Care este parerea Reginei Elisabeta a II-a despre Kate Middleton? Mulți oameni vor sa afle din ce in ce mai multe detalii din interiorul Familiei Regale a Marii Britanii. Ce crede monarhul despre soția nepotului sau? „Kate Middleton are calitati care-i lipseau Printesei Diana”, susține un expert regal.…