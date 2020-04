Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost in 2019 pe primul loc in Uniunea Europeana la producția de porumb și de floarea soarelui, conform unui comunicat dat publicitații, marți, de catre Institutul Național de Statistica.Astfel, atat la porumb boabe, cat și la floarea soarelui, Romania s-a situat pe primul loc, atat la suprafata…

- Romania a ocupat in 2019 primul loc in randul statelor membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste suprafata cultivata si productia realizata de porumb boabe si floarea soarelui, a anuntat marti Institutului National de Statistica. La grau, Romania a ocupat locul patru, atat la suprafata cultivata,…

- Romania s-a situat in 2019 pe primul loc in randul statelor membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste suprafata cultivata si productia realizata de porumb boabe si floarea soarelui, a anuntat marti Institutului National de Statistica, potrivit Agerpres. La grau, Romania s-a situat pe locul…

- Romania s-a situat in 2019 pe primul loc in randul statelor membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste suprafata cultivata si productia realizata de porumb boabe si floarea soarelui, a anuntat marti Institutului National de Statistica. La grau, Romania s-a situat pe locul patru, atat la suprafata…

- Romania, intre statele UE cu cea mai semnificativa scadere a productiei industriale in 2019 Productia industriala a scazut cu 4,1% in zona euro si cu 3,9% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna decembrie 2019 comparativ cu decembrie 2018, arata datele Eurostat. În rândul statelor membre cele…

- Productia totala de leguminoase (mazare, fasole, lupin, naut si linte) a Uniunii Europene a fost de 4,11 milioane tone in 2018, iar suprafata totala alocata acestor culturi a fost de 2,17 milioane hectare, adica o suprafata putin mai mica decat cea a insulei Sardinia, arata datele publicate luni de…

- Productia totala de leguminoase (mazare, fasole, lupin, naut si linte) a Uniunii Europene a fost de 4,11 milioane tone in 2018, iar suprafata totala alocata acestor culturi a fost de 2,17 milioane hectare, adica o suprafata putin mai mica decat cea a insulei Sardinia, arata datele publicate luni…

- Cei mai mulți copii care cresc in alte țari din Uniunea Europeana sunt romani. Un studiu al Comisiei Europene arata ca aproape 600.000 de copii și tineri romani sub varsta de 20 de ani traiesc in alt stat UE, numarul acestora fiind cel mai ridicat din intreg spațiul comunitar, relateaza Deutsche Welle.In…