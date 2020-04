Romania a fost desemnata de CE sa cumpere, stocheze si sa distribuie echipamente medicale pentru UE

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost desemnata de Comisia Europeana sa cumpere, stocheze si sa distribuie echipamente medicale pentru toate tarile Uniunii Europene afectate de pandemia de coronavirus, a anuntat, marti, Alianta USR PLUS. "Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a sustinut si promovat la nivelul…

- Un avion Antonov 124-100, unul din cele mai mari avioane din lume, detinut de compania ucraineana de cargo Antonov Airlines, a aterizat marti dimineata pe Aeroportul Otopeni. Aeronava a adus echipamente medicale din China achizitionate de Unifarm. Inca 12 avioane de tip cargo vor aduce in Romania echipamente…

- Achizitorii publici din statele membre ale Uniunii Europene (UE) au la dispozitie solutii flexibile pentru satisfacerea rapida a unor nevoi urgente, cum ar fi achizitionarea de echipamente individuale de protectie, de medicamente si de ventilatoare, pentru a le furniza celor care au nevoie de acestea…

- Romania va achizitiona, in numele Uniunii Europene, echipamente medicale de protectie si ventilatoare pentru constituirea unei rezerve strategice pe teritoriul tarii noastre in limita a 10 milioane de euro, a declarat presedintele Klaus Iohannis.

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a solicitat Comisiei Europene autorizarea pentru a putea aplica scutiri de taxe vamale și TVA pentru importurile destinate prevenirii și combaterii rãspândirii coronavirusului COVID-19, se arata într-un comunicat de presa al instituției."Scutirea…

- Romania a primit acceptul Uniunii Europene de a achiziționa echipamente medicale in limita a 10 milioane de euro, a declarat joi președintele Klaus Iohannis. Se vor primi maști, costume de protecție pentru medici și ventilatoare, Iohannis a spus ca Romania este primul stat membru UE care a primit acceptul…

- Romania poate solicita echipamente medicale din stocul de urgența al Uniunii Europene și mai multe țari au primit deja ajutor, transmite marți europarlamentarul Victor Negrescu (PSD).„Protejarea personalului medical trebuie sa fie o prioritate. Nu trebuie sa asistam neputincioși la imbolnavirea…