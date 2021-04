In 2020 s-au dat in folosinta 54 km de autostrada, iar reteaua de autostrazi a Romaniei a ajuns la 920 km. In 2019, s-au dat in folosinta 43 km de autostrada in Romania, potrivit datelor INS. In prezent, sunt in executie circa 250 de kilometri de autostrada, iar in 2021, sunt asteptati circa 46 km de autostrada, cea mai lunga bucata fiind lotul 2 din A10: Sebes-Turda, de putin peste 24 km. La sfarșitul anului 2020,, lungimea drumurilor publice totaliza 86.791 km, dintre care 17.913 km (20,6%) drumuri nationale, 35.085 km (40,4%) drumuri judetene si 33.793 km (39%) drumuri comunale. Din punctul…