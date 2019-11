Romania a alocat cei mai putini bani din UE pentru protectie sociala, in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a alocat doar 14% din Produsul Intern Brut pentru protectia sociala in anul 2017, acesta fiind cel mai mic procent inregistrat de o tara membra UE si totodata la jumatate fata de media de 27,9% din PIB inregistrata la nivelul Uniunii, arata datele publicate vineri de Eurostat. …

