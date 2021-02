Români plătiți să spele mandarine cu detergent la o livadă din Italia. Ce sumă primesc pentru munca prestată Site-ul Știri Dispora a publicat sambata o filmare in care cațiva romani pretind ca lucreaza la o livada de fructe din Italia și sunt platiți cu 7 euro sa spele mandarinele ”cu șampon de vase”, inainte ca citricele sa fie distribuite in supermarketuri. ”Ia uitați frații mei ce cumparam noi din piața. Astea sunt mandarinele și acum uitați cum le spalam cu șampon de vase, și dupa le cumparam din piața”, spune unul dintre barbați.Muncitorii susțin ca intr-o ora ei spala 10 kilograme de mandarine. ”Ia uitați aici. Și ne mai da și 7 euro la ora ca ii spalam mandarinele. Dureaza o ora sa spalam 10 kilograme… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

