- In ediția de astazi de la Romani de ocazie, Anais a chemat-o pe Julie in noua ei locuința. Tanara s-a mutat de curand in București și spune ca este pe ultima suta de metri cu pregatirile, iar impreuna cu Julie a pus la punct și ultimele detalii.

- In ediția de astazi de la Romani de ocazie, Celia Novo a primit o scrisoare de la un profesor de la Facultatea de Medicina. Tanara recunoaște ca iși dorește sa iși faca o cariera in acest domeniu și ca urmeaza sa mearga la un interviu.

- In exclusivitate la Xtra Night Show, Doina Teodoru a vorbit despre cum o susține Catalin Scarlatescu, iubitul ei, in cariera. Celebrul chef nu a lipsit de la niciun spectacol al actriței și este la orice pas alaturi de ea. Iata ce declarații a facut partenera juratului de la Chefi la cuțite!

- In ediția de astazi a noului sezon "Romani de ocazie", Julie și Anais au ieșit ca fetele. Cele doua tinere și-au petrecut ziua la piscina relaxandu-se, dar și distrandu-se pe cinste una in compania celeilalte. Insa, pentru ca se plictisea, Julie i-a facut o farsa de zile mari prietenei sale.

- In ediția de azi a noului sezon al emisiunii "Romani de ocazie", Celia Novo a fost foc și para pe partenerul ei, Bogdan. Tanara a fost grav deranjata de gestul pe care iubitul ei il face de fiecare data cand pleaca undeva. Ce a suparat-o pe Celia Novo.

- Fostul PR al Simonei Halep a explodat dupa decizia ITIA care suspendat-o pe Simona Halep pentru nu mai puțin de patru ani de zile pentru dopaj. Cosmin Hodor spune ca decizia e injusta și nici macar nu e motivata corect. ”Din pacate, e abrupt ce i se intampla, decizia pe care a primit-o este nedreapta.…

- Julie recunoaște ca nu obișnuiește sa gateasca prea des, dar in urma unui pariu pe care l-a pierdut, tanara a gatit pizza, spunand ca a fost incantata de experiența și ca nu i s-a parut așa de complicat pe cum credea inițial.

- Rusia este pregatita sa consolideze potentialul militar al Algeriei, fiind interesata in pozitia acesteia de lider in Africa de Nord, a declarat marti ministrul rus al apararii Serghei Soigu cu ocazia intalnirii cu omologul sau algerian Said Chengriha, potrivit EFE.