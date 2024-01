Stiri pe aceeasi tema

- Autopsia efectuata pe cadavrele celor doua romance, ucise in noaptea de joi spre vineri in centrul istoric al orasului Naro, a confirmat ca Delia Zarnescu, in varsta de 58 de ani, si Maria Rus, in varsta de 54 de ani, au fost masacrate. Pe cadavrele lor, medicul legist a gasit multiple leziuni, dovada…

- Autopsia efectuata pe cadavrele celor doua romance, ucise in noaptea de joi spre vineri in centrul istoric al orasului Naro, a confirmat ca Delia Zarnescu, in varsta de 58 de ani, si Maria Rus, in varsta de 54 de ani, au fost masacrate. Pe cadavrele lor, medicul legist a gasit multiple leziuni, dovada…

- Cornelia Dinicu, sora patronului de la Ferma Dacilor, da de pamant cu aceia care ii acuza fratele și spune ca acesta doar a incercat sa-și indeplineasca visul in propria țara, in ciuda tuturor piedicilor care i s-au pus. Conform cancan.ro, femeia a transmis un mesaj dur in mediul online. „Au trecut…

- Caz socant la Satu Mare, acolo unde un politist local a fost retinut pentru ca si-ar fi abuzat fiica vitrega in varsta de doar 11 ani. Totul s-a aflat dupa ce copila i-a povestit mamei chinurile prin care ar fi trecut timp de cativa ani. Barbatul in varsta de 48 de ani i-ar fi facut […] The post Polițist…

- Conducerile Curtilor de Apel, cele mai ai importante asociatii din Justiție și CSM protesteaza, inclusiv prin scrisori deschise trimise Guvernului, fața de prevederile proiectului privind masurile fiscal-bugetare aflat in dezabatere publica, care urmeaza sa fie adoptat de Guvern, prin care urmeaza sa…

- Armata israeliana este ajutata de vulturi sa localizeze cadavrele sau gropi comune in apropierea locurilor atacului de la 7 octombrie al combatantilor Hamasului palestinian, declara conducatorul unui program la AFP. Ideea provine de la Unitatea EITAN, care face parte din bransa Resurselor Umane a armatei…

- Procurorii DNA l-au reținut, vineri, pe Dragoș Adrian Iorga, director executiv din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, acuzat ca ar fi cerut comision din salariul unor femei pe care el le-a angajat in funcție. Dragos Adrian Iorga este acuzat de luare de mita, in forma continuata, si folosirea,…

- Apar noi informații in cazul judecatoarei Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava, arestata sub acuzația ca a comis infracțiuni extrem de grave, fiind mana in mana cu infractorii. Acesta ii invața chiar și cum sa scape de pedepse și sa fuga din țara, in Italia sau Spania. ”In contextul in care inculpata…