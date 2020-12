Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a inceput in acest an sa cheltuie, printre altele, pentru construirea unei fabrici noi in apropiere de Austin, Texas, si a unei alteia langa Berlin. Compania a inceput sa renoveze unitatile sale de vopsitorie care fac parte din fabrica sa de asamblare din Fremont, California. ”Investitorii ne…

- Uniunea Europeana ar putea plati peste 10 miliarde de dolari pentru vaccinurile Pfizer și CureVac, anunta agentia Reuters. In ceea ce priveste vaccinul dezvoltat de Pfizer, Europa ar fi ajuns la o intelegere pentru a plati aproximativ 15 euro pe doza, un pret mai mic decat cel agreat de companie cu…

- Traderii au spus pas la activele sigure precum actiunile companiilor din tehnologie, yenul japonez si obligatiunile cele mai bine cotate. Totul pentru a plusa spre activele mai riscante precum actiunile, valute si pietele straine de obligatiuni, dupa informatia grupului farmaceutic Pfizer conform…

- Lansarea cu intarziere a noilor telefoane 5G de catre Apple Inc a dus la cel mai sever declin trimestrial al vanzarilor de iPhone-uri din ultimii doi ani, iar actiunile au scazut cu peste 5% joi, ceea ce a sters 100 miliarde dolari din capitalizarea sa bursiera, scrie Reuters. Din 2013, Apple a livrat…

- Acțiunile grupului polonez de comerț electronic Allegro au crescut cu peste 60% la debutul de luni, oferind companiei o valoare de piața de aproape 19 miliarde de dolari în cea mai mare oferta publica inițiala (IPO) din Europa a acestui an, relateaza Reuters, citata de Mediafax.Citeste continuarea…

- Firma americana Palantir, care dezvolta software-uri pentru agentiile guvernamentale si marile companii americane, a fost evaluata la 15,8 miliarde de dolari înainte de listarea la bursa, scrie Reuters.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- O tranzacție imensa se pregatește pe piața companiilor de tehnologii financiare (fintech): gigantul rus Yandex a anunțat ca vrea sa cumpere o banca online, la o valoare de 5,48 miliarde dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​O tranzacție imensa are loc pe piața IT mondiala: americanii de la Nvidia au anunțat, luni, ca achiziționeaza producatorul de microprocesoare britanic Arm, cu 40 de miliarde de dolari, în bani și acțiuni, sub anumite condiții. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...