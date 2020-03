Stiri pe aceeasi tema

- Italia este cea mai afectata țara europeana de pandemia provocata de coronavirus. Acest lucru nu a speriat-o pe o prostituata romanca. Femeia a fost denunțata pentru ca nu a respectat normele impuse de guvernul italian impotriva COVID-19, informeaza gazetaromaneasca.com.La distanța de cateva ore, carabinierii…

- Coronavirusul nu este numai despre calcule. Cifrele seci care par sa creasca necontentit arata doar partea matematica a acestei crize. Sub mantia statisticii se desfașoara, insa, dramele a milioane de oameni. Adela Mohanu , o romanca din Lombardia, Italia, a scris despre una dintre situații intr-o postare…

- Toate zborurile catre Italia și din Italia, pe toate aeroporturile, sunt stopate incepand din data de 9 martie pana in 23 martie. Declarația oficiala a fost facuta de ministrul de interne Marcel Vela, duminica seara. El a mai spus ca o discuție despre eventuala suspendare a cursurilor in școli va avea…

- O romanca din Italia a fost diagnosticata cu noul coronavirus dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Ea a declarat pentru publicația Rotalianul ca acum se simte bine.In Romania, șase persoane au fost infectate cu noul coronavirus, dintre care una s-a vindecat. Situația actualizata privind raspandirea…

- Panica epidemiei de coronavirus s-a dovedit a fi de bun augur pentru o romanca. Prinsa la furat, in Italia, femeia a fost elbierata de autoritați, pentru ca prezenta niște simptome asociate cu virusul ucigaș din China.

- Adela Mohanu, romanca stabilita in Italia la Bergamo, a vorbit la Adriana Nedelea LA FIX despre diferentele de atitudine pe care le-a observat intre Romania si Italia cu privire la coronavirus. Epidemia de coronavirus a bagat in carantina cel puțin 10 localitați din nordul Italiei. Pana in prezent,…

- Incident cutremurator in regiunea Moncalieri din Italia. O romanca, in varsta de 50 de ani, a fost gasita moarta in urma cu o zi. Trupul neinsuflețit a fost descoperit printre stancile din jurul raului Chisola.

