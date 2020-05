Stiri pe aceeasi tema

- Mass media din Italia susține ca explozia ar fi fost provocata de romanca. Incidentul a avut loc luni seara, pe strada Giacomo Carissimi nr. 40, intr-o o cladire de trei etaje in care locuiau mai multe familii, din cauza unei butelii. Publicația Il Messaggero noteaza ca anchetatorii nu exclud varianta…

- O romanca stabilita in Italia a fost batuta cu bestialitate in fața copiilor sai. Agresorul a fost chiar soțul acesteia. Barbatul a fost reținut, informeaz tiburno.tv.Stabilita in Rebibbia, zona metropolitana a Romei, femeia a trait un adevarat coșmar, fiind maltratata in repetate randuri de soțul sau,…

- O asistenta romanca, eroina in Italia, unde lupta sa salveze o parte dintre oamenii care sunt cel mai grav afectați de pandemia de coronavirus, intr-o secție de terapie intensiva a unui spital din Lombardia.

- Romanca este tehnician ortoped in Roma, unde detine un centru de specialitate. Ultimul transport de masti medicinale si dezinfectanti i-a venit din Tulcea, in urma cu doua saptamani, cu mii de masti, insa stocul s-a epuizat. In acest moment, din Romania nu se mai poate expedia vreun transport…

- Trei morti si cinci raniti, dintre doi in stare critica. Acesta este bilantul unui accident cumplit produs aseara de o soferita romanca in Valdichiana, municipalitatea Cortona, o comuna in Provincia Arezzo, Italia. Tragedia a avut loc in localitatea La Fratta, in accident fiind implicat un microbuz…

- Cristina Naum (34 de ani), fosta jucatoare de tenis de masa, locuiește și antreneaza la Bologna, în Italia, țara în care peste 400 de persoane au fost infectate cu coronavirus. Românca a povestit ca localnicii sunt cuprinși de panica. Citește mai mult pe Digisport.ro

- Tragedia s-a petrecut in Ivrea, pe un drum cunoscut pentru numeroasele accidente mortale inregistrate in special din cauza excesului de viteza. Conform presei italiene, accidentul a avut loc sambata seara, cand romanca de 27 de ani conducea un Fiat Croma si le-a lovit in plin pe Maria, de…

- O romanca din Italia risca ani grei de inchisoare, dupa ce a lovit cu masina doua femei, pe trecerea de pietoni, omorandu-le pe amandoua. Tragedia s-a petrecut in Ivrea, pe un drum cunoscut pentru numeroasele accidente mortale inregistrate in special din cauza excesului de viteza. Horoscop 11 februarie…