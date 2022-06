Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul tenismen roman Nicholas David Ionel (19 ani, 328 ATP) a reusit prima sa victorie in fata unui jucator din Top 100 ATP, spaniolul Roberto Carballes Baena (29 ani, 91 ATP, cap de serie nr. 6), scor 6-3, 4-6, 7-6 (6), intr-o partida disputata marti, 14 iunie, contand pentru prima runda a turneului…

- Clubul Sportiv BAO, din Bacau, a organizat festivitatea de prezentare a campionilor sai și a rezultatelor obținute la Campionatul Mondial de Qwan Ki Do intercluburi pentru Copii și Juniori de la Padova (Italia). Sportivii bacauani s-au intors cu 39 de medalii (12 de aur, 9 de argint și 18 de bronz),…

- Magda Vasiliu a lucrat ani de zile la Prima TV, a fost prezentatoare de știri. In anul 2017, ea și fiul ei, care a avut cancer, au plecat in Italia. S-au stabilit acolo și nu mai au de gand sa revina in Romania. Acolo, la mii de kilometri de țara natala, Magda Vasiliu e preocupata de creșterea și educarea…

- Jorge a povestit despre relația pe care a avut-o cu tatal sau. Deși mulți ar fi crezut ca lucrurile intre artist și tatal sau au stat excelent, de fapt, situația este total diferita.Recent, cantarețul a povestit ca relația pe care a avut-o cu parintele sau a fost una foarte complicata. Jorge a marturisit…

- Presiunile inflationiste, un nivel mai ridicat de incertitudine si dificultatile unor economii importante pentru comertul Romaniei, cum ar fi Germania, Italia si alte tari din UE, sporesc riscul de a vedea cateva trimestre dificile, avertizeaza analistul XTB Romania Claudiu Cazacu.

- Un pensionar in varsta de 80 de ani a murit la Roma in urma unui infarct in ambulanta care il ducea la spital. Medicii au gasit in buzunarele barbatului peste trei sute de mii de euro, cash si cecuri la purtator, dar si cheile de la trei masini, printre care un Ferrari, informeaza Il Messaggero.I s…

- UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs sa arbitreze meciul dintre Manchester City si Atletico Madrid, programat in turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. Kovacs va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, precum si de rezerva Marco Di Bello din Italia. Tot italieni vor fi si…

- In ultimele ore a devenit virala pe internet o fotografie facuta in Ascoli Piceno și publicata pe pagina de Facebook „Ești din Ascoli Piceno daca…” In timpul unei operațiuni de curațare a acoperișului Bisericii San Tommaso Apostolo, construita in jurul anului 1064, au fost aruncate jos toate mingile…