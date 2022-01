Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care lucreaza in localitatea italiana Mezzano, provincia Viterbo din Lazio, a ajuns in fața unui judecator, unde a primit ordin de restricție in privința soției și celor doi copii, pentru ca și-a batut, pana la sange, nevasta. Motivul – daca exista vreun motiv suficient de plauzibil și intemeiat…

- O romanca a fost victima soțului ei și a furiei acestuia și a fugit din casa plina de sange și desculța, ca sa nu fie ucisa de barbat. A ajuns la poliție dupa ce a mers pe camp 7 kilometri, scrie portalul de știri TusciaWeb . Batuta pana la moarte de soțul ei, victima, care a fugit fara pantofi, tocmai…

- Locuitorii din Poarta Alba, judetul Constanta, beneficiaza de aproape 12 kilometri noi de retea electrica, traseul liniilor de medie si de joasa tensiune fiind subteran. In total, pana la finalul acestui an, E Distributie Dobrogea va extinde cu aproximativ 100 de kilometri reteaua de energie electrica…

- In urma cu puțin timp, un accident grav s-a produs in localitatea Gorban din județul Iași. Din primele informații , un barbat, in varsta de 50 de ani, a fost acroșat de un autoturism. Insa, șoferul a fugit de la fața locului. In momentul de fața sunt filtre de poliție in tot orașul pentru a identifica…

- Politistii l-au prins, duminica, in jurul orei 14.00, pe tanarul de 23 de ani, din localitatea Unirea, judetul Dolj, evadat din sediul IPJ Dolj cu trei zile in urma. Andrei Sorin Crutan a fost capturat in localitatea Bucovat. pe un camp extravilan. El era cautat de peste 1.000 de politisti si jandarmi.

- Un barbat in varsta de 64 de ani, diagnosticat cu COVID-19 si internat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, a fugit din unitatea medicala, el fiind gasit decedat pe marginea unui drum, la cativa kilometri de localitatea de domiciliu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Loredana, o romanca din Italia, a fost ucisa cu salbaticie de iubitul de 75 de ani, care a incercat apoi sa se sinucida. O tragedie a avut loc in orasul Manduria, in provincia Taranto, unde un barbat, pe numele sau Pietro Dimitri, și-a ucis partenera romanca, inainte de a incerca sa-și ia viața…