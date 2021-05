Român ucis cu 15 lovituri de cuțit în inimă și plămâni de un coleg ungur, în Germania. S-a aflat motivul crimei Pe 20 noiembrie 2020 o crima a zguduit comunitatea muncitorilor straini de la un abator din Essen. Un roman a fost ucis de un coleg ungur, chiar in abator, iar joi a spus judecatorului de ce a comis crima, scrie Bild . Alungat de saracia din Romania, Cristian M., care avea 29 de ani, s-a dus in Germania sperand un viitor mai bun pentru familia lui. Insa, colegul lui, Bela O., 27 de ani, un cetațean maghiar, l-a macelarit cu 15 lovituri de cuțit in zona inimii și a plamanilor. Inculpatul a fost ieri prezentat in fața magistraților și a dezvaluit motivul injunghierii lui Cristian: nu curațase baia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

