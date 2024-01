■ in intervalul 8-9 ianuarie au fost consultați la CPU 91 pacienți ■ 36 dintre aceștia au fost internați in diverse secții ale SMU Roman ■ 10 pacienți din localitațile Zonei Metropolitane, care trebuiau externați, au ramas in Spital pana la deszapezirea drumurilor ■ In intervalul 8 -9 ianuarie a.c., in Spitalului Municipal de Urgența […] Articolul Roman: și Spitalul are de lucru, nu gluma! apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .