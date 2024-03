Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți veniți din Cipru, unde muncesc, pentru a-și inmormanta socrul, au fost puși intr-o situație mai puțin obișnuita. Oamenii au fost aspru mustrați de preotul din localitate, pe motiv ca mortul nu a prea dat pe la biserica in timpul vieții sale, Vremea noua .“Cu o zi inainte de inmormantare, ne-a…

- Daca pana acum, originea carnii neambalate era adesea neclara, de la 1 februarie trebuie precizat exact de unde provine. Nu la noi, ci in Germania. Masura se aplica pentru mai multe tipuri de carne: de porc, oaie, capra și pasare neambalata, neprelucrata și care este vanduta in supermarketuri, macelarii,…

- De cate ori am profitat de un moment liber acasa pentru a pregati mancarea in avans? Credem ca, odata gatita, o putem pastra și conserva cu ușurința in frigider, intrucat avem concepția greșita ca alimentele se vor pastra perfect cateva zile in acel spațiu rece. Insa, puțini oameni știu ca temperatura…

- Arheologii credeau candva ca vechea padure amazoniana era un loc neospitalier, slab populat de vanatori-culegatori. Dar ramasitele unor terasamente enorme, piramide si drumuri din Bolivia pana in Brazilia, descoperite in ultimele doua decenii au dovedit in mod concludent ca in Amazon traiau societati…

- Codurile roșii de inundații sunt valabile in continuare, in Franța și Germania, in timp ce Suedia este vizata de o alerta portocalie de vant și ninsori puternice, scrie digi24.ro . In acest context, autoritațile din Finlanda și Suedia au emis avertismente de calatorie.

- Oamenii de știința au reușit sa explice motivele morții misterioase a arheologilor britanici care acum 100 de ani au descoperit mormintul faraonului egiptean Tutankhamon, scrie RIA Novosti. Timp de zeci de ani au existat zvonuri despre un "blestem" misterios care ar fi fost pus asupra cercetatorilor.…

- Au fost multe momente extrem de dificile pentru Simona Halep. Nu ascunde ca este o jucatoare emotiva, iar problemele din ultima vreme legate de suspendare și acuzațiile de dopaj au marcat-o in mod semnificativ. Sportiva a decis sa vorbeasca despre ele intr-un turneu mediatic in Franța, chiar inainte…