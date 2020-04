Stiri pe aceeasi tema

- "PNL isi bate joc de romani! Si blocheaza la CCR, din nou, amanarea ratelor la banci si ajutorul pentru producatorii agricoli afectati de seceta. Se tin cu dintii de 'dobanda la dobanda' si pentru asta sunt in stare sa isi conteste propria ordonanta", a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook. Presedintele…

- Guvernul a aprobat in ultima sedinta Ordonanta de urgenta nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016 - 2020, unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Alegerile locale au fost amanate! Guvernul a aprobat OUG pentru prelungirea mandatelor aleșilor locali. Șeful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anunțat, luni seara, ca a fost aprobata OUG privind prelungirea mandatelor aleșilor locali, astfel ca alegerile locale au fost amanate, din cauza…

- Violeta Radut, deputat PSD de Teleorman: “Am adoptat proiecte de legi impuse de situatia de criza” in Politic / on 06/04/2020 at 08:12 / In sedinta online de vineri, Camera Deputatilor a adoptat o serie de proiecte legislative legate de contextul creat de pandemia de coronavirus si al caror scop…

- Amanarea oficiala a alegerilor locale este doar o chestiune de timp. Ludovic Orban a declarat, pentru Agerpres, ca Guvernul lucreaza la o ordonanta de urgenta pentru prelungirea mandatelor alesilor locali. Cat priveste data alegerilor, aceasta ar putea fi stabilita pentru luna septembrie. Surse politice…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca este posibil ca alegerile locale sa fie organizate in septembrie, aratand ca Guvernul este pregatit sa adopte o ordonanta de urgenta pentru prelungirea mandatelor actualilor alesi locali. Anuntul vine la o zi dupa ce Tariceanu, Ciolacu, Ponta si Kelemen…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a transmis catre președinte, premier și președinții celor doua camere ale Parlamentului o propunere pentru modificarea Codului administrativ pentru prelungirea mandatelor actualilor aleși locali, in intampinarea posibilei amanari a alegerilor locale care trebuiau…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri sesizarea Avocatului Poporului referitoare la prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Avocatul Poporului atacase in august, 2019, Ordonanta data de Guvernul condus de Viorica Dancila, privind Codul Administrativ, care introducea pensiile…