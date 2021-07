Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Gorj au desfașurat sambata, 3 iulie, o acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor pe linie de arme. Cu aceasta ocazie, a fost identificat in flagrant un barbat, de 43 de ani, din comuna Runcu, care deținea, fara drept,…

- Patru migranți in pericol de inec, au fost salvați de polițiștii de frontiera. Incidentul a avut loc in timp ce zona era vizata de o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferica. Agenții din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare, judetul Mehedinti, aparținand de ITPF Timișoara,…

- Mijlocasul francez Paul Pogba, muscat de spate de neamțul Antonio Ruediger, nu vrea ca fundasul german sa fie sanctionat, dupa meciul castigat de campioana mondiala Franta la Munchen (1-0), marti, la turneul final al EURO 2020 la fotbal, transmite DPA. Incidentul s-a petrecut la finele primei…

- Un barbat s-a sinucis dupa ce a impuscat mortal o femeie, joi dimineata, in fata tribunalului districtual din orasul Celle, situat in nordul Germaniei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei locale, transmite dpa. Incidentul s-a petrecut in intervalul 10:00-10:20 ora locala (08:00-08:20…

- Polițiștii au incercat sa-l imobilizeze pe barbatul violent cu spray cu piper, insa fara succes. Dupa ce au deschis focul, barbatul a fost grav ranit și, deși medicii de pe ambulanța i-au acordat primul ajutor, a decedat la scurt timp.Poliția germana investigheaza o posibila motivatie radicala sau religioasa…

- Doi israelieni, inclusiv un militar, au fost raniti luni intr-un atac cu cuțitul la Ierusalimul de Est, de catre un palestinian care a fost impușcat mortal de catre forțele de ordine, informeaza Afp, citata de News . Incidentul s-a produs la patru zile dupa armistițiul semnat intre mișcarea islamista…

- Un copil in varsta de cinci ani a fost impuscat accidental cu o arma cu aer comprimat, de catre fratele sau cu trei ani mai mare, la marginea unei paduri din judetul Mures. Echipajul medical ajuns la fata locului nu a mai putut face nimic pentru a-l salva pe copil, ranile suferite la nivelul toracelui…

