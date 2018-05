Ludovic Zetocha a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare si inca 10 ani la dispozitia autoritatilor, sentinta fiind data de Curtea de Apel din Anvers si fiind definitiva. Romanul in varsta de 42 de ani a ucis-o salbatic pe fosta sa iubita, Dorina Stef, 37 de ani, in noaptea de 26-27 mai 2015, in locuinta unui vecin al acesteia, din Belgia.

Cei doi se cunoscusera in iarna acelui an, dupa ce Dorina Stef (foto) divortase de un italian. Femeia era originara din Bihor, acolo unde la cunoscut pe Ludovic. Barbatul s-a mutat in primavara in casa Dorinei, la Anvers, dar cei doi nu se mai intelegeau…