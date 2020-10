Roman arestat in Terano Ieri, angajații Teramo Mobile Squad (Secția Crime impotriva patrimoniului) din Cortino (Teramo) l-au arestat pe fermierul roman AD, nascut in 1988, cu domiciliul in Cortino. Barbatul este beneficiarul unui mandat european de arestare emis de Romania pentru un furt agravat comis acolo in 2010 impreuna cu trei complici. Pentru aceasta infracțiune, barbatul a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani și 6 luni. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

