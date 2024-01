Romaero, compania de stat strategica de aparare cu profil aeronautic, a intrat in insolvența, cererea proprie a societații depusa in acest sens fiind incuviințata acum de instanța. Romaero, aflata sub umbrela Ministerului Economiei, a ajuns in situația de insolvența in urma unui parcurs caracterizat de ani de pierderi și decizii de management neinspirate. Romaero deține un amplu teren intr-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din țara, Baneasa, situat in București. Administrator judiciar provizoriu a fost desemnata de catre instanța societatea Expert Insolvența SPRL, care mai are in portofoliul…