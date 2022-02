Lumea e plina de diverse moduri de iubire. Oamenii iubesc in fel și chip. Un italian din Cetatea Iubirii – cum altfel? – a refuzat sa se desparta de femeia pe care a iubit-o, deși aceasta, in varsta de 80 de ani, murise de trei luni. Și, probabil ca trecea mai mult de trei luni, daca vecinii barbatului de 65 de ani nu faceau reclamație din cauza mirosului care venea din apartamentul celor doi și nu chemau carabinierii din Compagnia di Trastevere. Așa ca, aceștia, in urma sesizarii, s-au deplasat la fața locului și, barbatul, firesc, de parca nu avea nimic de ascuns, le-a deschis ușa de la intrare…