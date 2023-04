Roma: specialitatea restaurantului nu era doar bucătăria tipic românească, ci și clonarea cărților de credit pentru turiști Roma, carduri clonate turiștilor in restaurantele din centrul orașului: inșelatorie de 300 de mii de euro. A folosit o mașina de copiat – coduri. Specialitatea casei nu era doar bucataria tipic romaneasca, ci și clonarea carților de credit pentru turiști, care in fiecare zi alegeau sa manance in unele locuri din centrul orașului. Cardurile turiștilor, […] The post Roma: specialitatea restaurantului nu era doar bucataria tipic romaneasca, ci și clonarea carților de credit pentru turiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

