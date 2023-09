Stiri pe aceeasi tema

- Cand mancarea iese prea moale, trebuie sa știm ca o putem ingroșa foarte ușor. Exista multe ingrediente, pe langa amidonul de porumb, pe care le poți utiliza pentru a obține o consistența mai densa și mai bogata in preparatele tale. Iata cateva opțiuni de ingrediente care sunt perfecte pentru a imbunatați…

- Castraveți murați bulgarești - Ingrediente (pentru 4 borcane de 750 g)castraveti4 morcovi3 cepecateva bucati de hreanotetsare neiodatazaharfoi de dafinusturoiboabe de piperboabe de mustarseminte de mararCastraveți murați bulgarești. Castraveti in otet. Reteta bulgareasca: Se toaca ceapa - solzisori,…

- Ea este femeia care mananca zilnic hartie igienica: Oamenii nu cunosc gustul, cum se simte in gura și cat de crocanta esteFemeia care mananca hartie igienica susține ca nu toate tipurile de hartie sunt la fel, iar cel mai mare avantaj este ca acestea nu conține calorii. CITESTE SI BREAKING NEWS…

- Un barbat dintr-o comuna din Giurgiu și-a batut soția, apoi a incercat sa dea foc la casa. Barbatul de 48 de ani este acum cercetat penal pentru tentativa la distrugere si violenta in familie, conform Digi24. El este acuzat ca si-a lovit sotia cu pumnii si picioarele si a incercat sa incendieze anexele…

- Angajatul unei benzinarii din Brasov a furat incasarile si a incercat sa fuga din tara. El a fost identificat si retinut la granita pentru savarșirea infracțiunii de delapidare. Polițiștii din cadrul PTF Turnu-Arad au identificat vineri, la punctul de trecerea a frontierei, un barbat care fusese dat…

- Astazi a avut loc scrisa din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice din școli, iar doi dintre candidații din județul Cluj au fost eliminati din examen pentru frauda sau tentativa de frauda.

- Sorana Cirstea s-a calificat in turul 2 la Wimbledon grație victoriei in fața Tatjanei Maria, 6-1, 2-6, 6-3, la capatul unui meci care a fost oprit in doua randuri din cauza ploii. „A fost ca un meci de șah. Niciodata in viața mea nu am atacat așa de mult la fileu. Cel mai bun meci jucat pe iarba de…

- Un elev care susținea a treia proba scrisa a bacalaureatului la Colegiul Silvic "Bucovina" Campulung Moldovenesc a fost eliminat din examen, dupa ce a fost prins incercand sa copieze.Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de ...