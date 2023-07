Rolls-Royce, în luptă împotriva samsarilor. Cum îi pedepsește constructorul britanic pe vânzătorii modelului Spectre Rolls-Royce Spectre, primul EV al marcii britanice, va ajunge la clienți in curand. Cu toate acestea, posesorii trebuie sa fie atenți, deoarece constructorul ii monitorizeaza indeaproape, iar un comportament nepotrivit ii poate adauga pe „lista neagra”. Rolls-Royce a fost intotdeauna un brand exclusivist, selectand cu atenție clienții și refuzandu-i chiar și pe cei foarte bogați daca nu se potrivesc cu imaginea și valorile marcii. Exista intrebari specifice care pot fi folosite in interviurile de achiziție online, iar procesul de devenire eligibil pentru a cumpara un automobil Rolls-Royce variaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

