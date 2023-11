Rolls-Royce a testat UltrFan, motorul viitorului în aviație International Air Transport Association (IATA) are in plan, ca pana in 2050, sa se ajunga la zero emisii CO2 in aviație. Respectand tendințele, Rolls-Royce a testat mai multe tipuri de motoare dintre care cel mai promițator pare a fi UltraFan. Acesta funcționeaza pe baza de combustibil de aviatie sustenabil, numit SAF. Rolls-Roys, faimosul producator britanic de motoare de aviație, a testat recent cu succes cel mai puternic nou motor al sau – UltraFan, creat pentru a respecta normele de limitare a emisiilor de carbon la 0. „UltraFan este un schimbator de joc – tehnologiile pe care le testam ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

