- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) a trecut de un Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) accidentat, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 și s-a calificat in finala Roland Garros 2023. Ibericul a reușit un punct senzațional in actul inaugural. In a doua semifinala se infrunta Casper Ruud (4 ATP) și Alexander Zverev (27…

- Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP) și Alexander Zverev (26 de ani, 27 ATP) se infrunta acum in a doua semifinala de la Roland Garros 2023. Meciul a inceput la ora 20:09, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport 1. Caștigatorul semifinalei Ruud - Alcaraz va juca in finala contra lui Novak Djokovic. Sarbul…

- Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, meci contand pentru semifinalele turneului de tenis de la Roland Garros, este programat, vineri, 9 iunie, nu inainte de ora 15:45, pe arena centrala Philippe Chatrier, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Stefanos Tsitsipas a pus infrangerea in trei seturi pe care a suferit-o de la Carlos Alcaraz, principalul favorit, in sferturile de finala de la Roland Garros, mai degraba pe seama somniferelor, a somnului de dinaintea meciurilor și a meciurilor tarzii de

- Carlos Alcaraz l-a surclasat pe Stefanos Tsitsipas și il va intalni pe Novak Djokovic in semifinale la Roland Garros. La conferința de presa, sportivul din Spania a fost intrebat cine este favorit in cel mai așteptat meci de la Grand Slamul parizian.

- Joi a avut loc tragerea la sorți a partidelor de pe tablourile de concurs de la Roland Garros 2023, iar conform acesteia Carlos Alcaraz (favorit 1) și Novak Djokovic (cap de serie 3) se pot intalni in semifinalele de pe Philippe Chatrier.