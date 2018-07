Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a cerut inca o data luni incheierea anchetei procurorului special Robert Mueller referitoare la o posibila intelegere intre echipa sa de campanie si Rusia, estimand ca ancheta este ''discreditata'', relateaza AFP. ''O rusine pentru America'',…

- Page a avut o relatie extraconjugala cu un coleg, Peter Strzok, intre 2015 si 2017, iar corespondenta lor privata a dezvaluit opozitia lor fata de candidatul republican, care i-a supranumit "amantii din FBI". Ea urma sa depuna marturie in fata Comisiei pentru Justitie si Comisiei de Ancheta din Camera…

- Twitter a suspendat in doua luni peste 70 de milioane de conturi suspectate ca propaga informatii false, in cadrul luptei sale impotriva activitatilor rau intentionate, a relatat sambata Washington Post, potrivit AFP, informeaza AGERPRES . Conform cotidianului american, care citeaza date confirmate…

- Invelite in paturi de supravietuire, ca cele distribuite copiilor despartiti de parintii lor imigranti clandestini, femei au purtat o mare banderola rotunda cu mesajul "Familiile trebuie sa ramana impreuna in libertate", in marele hol al unei cladiri de birouri a Congresului. Politia Capitoliului…

- Aproape 600 de manifestanti – majoritatea femei – au patruns intr-o cladire a Senatului american, in semn de protest fata de despartirea unor familii de imigranti si trimierea lor in centre de retentie, dupa care au fost arestati pentru o scurta perioada de timp, relateaza AFP. Invelite in paturi de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca nu este ”deasupra legii”, repetand ca are ”dreptul absolut” de a se gratia in anecheta cu privire la o eventuala complicitate cu Rusia in campania prezidentiala americana din 2016, relateaza AFP. ”Eu nu sunt deasupra legilor. Vreau ca nimeni sa…

- Presedintele american Donald Trump a criticat Departamentul Justitiei al SUA, sugerand ca agentia FBI ar fi infiltrat sau ar fi recrutat o persoana care sa ii ofere informatii despre campania prezidentiala din anul 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trump a citat surse anonime, conform…

- Umbra procurorului special Robert Mueller planeaza de un an asupra lui Donald Trump, care suporta rau ancheta cu privire la o eventuala complicitate cu Rusia cu scopul alegerii sale si care nu inceteaza sa denunte o ”vanatoare de vrajitoare”, relateaza AFP. ”Nicio complicitate”, a lansat marti, intr-un…