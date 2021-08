Rock simfonic la finalul stagiunii estivale a Filarmonicii Pitești. Stagiunea estivala a Filarmonicii Pitești se incheie joi, 2 septembrie a.c. Dupa un concert educativ și o seara de jazz&popp, a venit randul rockului simfonic sa fie prezent pe scena filarmonicii. Joi, 2 septembrie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia a Centrului Multifuncțional, orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, dirijata de Mihail Ștefanescu, va interpreta pagini de mare popularitate din lumea rockului: Deep Purple – Smoke on the water, Medley – The blues brothers și Beatles, Michael Jackson – Thriller, Sabin Pautza –…