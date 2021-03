Stiri pe aceeasi tema

- Formația aradeana B-ton a lansat alaturi de Vartan Garabeian un videoclip pentru piesa „Protect The Land”, care este un cover dupa melodia omonima a celor de la System Of A Down. Compoziția celebrei trupe americane vorbește despre razboi și distrugerea unor valori culturale, iar prin aceasta melodie…

- Asociația Romana pentru Cosmonautica și Aeronautica (ARCA) va lansa, in iunie 2021, primul satelit romanesc, cu o racheta proiectata și construita integral in Romania. Potrivit portalului iQool.ro, care citeaza pagina de Facebook a ambițiosului proiect, pana in prezent ARCA a lansat doua rachete stratosferice,…

- Premierul armean Nikol Pasinian i-a solicitat joi opozitiei sa inceteze protestele si a lansat o invitatie la dialog pentru depasirea crizei politice actuale, relateaza Reuters si AFP. In fata a aproximativ 20.000 de simpatizanti de-ai sai adunati in Piata Republicii din Erevan, Pasinian…

- Premierul armean Nikol Pasinian i-a solicitat joi opozitiei sa inceteze protestele si a lansat o invitatie la dialog pentru depasirea crizei politice actuale, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. In fata a aproximativ 20.000 de simpatizanti de-ai sai adunati in Piata Republicii din Erevan,…

- Lugojeanul Freddy Stauber a lansat un nou album discografic „World Ethno“, din seria discurilor dedicate muzicii etno, „folclor romanesc in stil psiihedelic“ – dupa cum spune artistul – cu ajutorul unor colaboratori care au adaugat un plus de culoare acestui demers. „La fel ca și la primele doua discuri…

- Solista Alira Mun a lansat un nou videoclip, care poarta numele de „Spațiu”, filmat in Parcul Dendrologic Bazoș. Clipul este rezigat de Alira Mun, filmat de Flavius Marușca și editat de Cristian Vaduva, iar mixajul și mastering-ul audio au fost realizate de Attila Lukinich. Parcul Dendrologic Bazoș…

- Noul single lansat de K-lu poarta numele de „Skank in the air” și are parte de un videoclip „meseriaș” care pune in valoare sound-urile specifice amestecate cu abilitate de artistul nascut in 1976. Pe numele sau adevarat Alin Constantin, K-lu și-a creat un nume aparte in scena autohtona prin sample-urile…

- Dupa un parcurs notabil in prima parte a sezonului, la finalul careia s-a clasat pe pozitia secunda, SCM Zalau a sustinut in acest an doua partide, ambele pe terenul campioanei Arcada Galati. Primul a fost chiar impotriva formatiei galatene, pierdut cu 0 – 3, iar in al doilea joc, echipa condusa de…