Rock de Timișoara în Europa: Dordeduh pleacă din nou în turneu Formația timișoreana Dordeduh a anunțat ca va susține cateva concerte in Europa, primul lor eveniment din aceasta serie de recitaluri din 2024 urmand sa se desfașoare in orașul Plzen din Cehia, in data de 8 februarie. Celelalte concerte anunțate in cadrul acestui turneu vor avea loc in Berlin, Praga, Salzburg, Viena, Erlangen (Germania) și Huy […] Articolul Rock de Timișoara in Europa: Dordeduh pleaca din nou in turneu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

