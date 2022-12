Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este mult pana cand vom incepe sa lucram ca furnicutele si sa facem tot ce ne sta in putere pentru a pregati ceea ce este mai bun si mai frumos. De la decorul luminos de pe strazi și din magazine, pana la isteria cumparaturilor, toți suntem prinși in aceasta atmosfera febrila inainte de binemeritatele…

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Fii la curent…

- Pentru prevenirea imbolnavirii de la carnea de porc in perioada sarbatorilor de iarna 2022-2023, Directia Satinara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi (DSVSA) a dispus formarea unor echipe mixte de control pe fiecare zona de competenta: medici veterinari oficiali care asigura siguranta alimentara…

- Iata ca ne aflam deja in pragul iernii, iar asta inseamna ca ne apropiem cu pași siguri de una dintre cele mai așteptate perioade din an – perioada sarbatorilor de iara. Luna decembrie este cunoscuta pentru forfota placuta de pregatire pentru Craciun și Revelion, care ne face sa ne teleportam in copilarie…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se pregatesc sa prepare cele mai bune dulciuri. De pe masa de Craciun sau Revelion nu lipsesc delicioasele torturi. Cum zilele speciale nu au niciun farmec fara ceva dulce, astazi va prezentam o serie de creme pentru tort, pe care trebuie…

- Sarbatorile acestea vin ca o rasplata pentru ultimii doi ani, o perioada cu vacante mai puține sau chiar deloc și extrem de multe limitari, astfel incat cererea pentru vacanțe a crescut considerabil.

- Beneficiile pe care le au acesti brazi artificiali de Craciun sunt destul de evidente si de binevenite, tocmai de aceea ei ajung sa fie in topul preferintelor din ce in ce mai mult in ultimii ani. Iar unul dintre aceste avantaje pe care le are un astfel de brad il reprezinta faptul ca vin in […] Articolul…