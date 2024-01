Rochii de mireasă elegante de la designerul român Aryanna Karen A fi mireasa este un moment magic in viața unei femei, iar alegerea rochiei este un detaliu esențial pentru a te simți cu adevarat speciala la nunta ta. O rochie de mireasa eleganta, potrivita corpului tau, te va face sa radiezi de frumusețe in ziua cea m Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

