ROBOR-ul creste fara oprire. Din pacate cresc si ratele romanilor Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe dintre creditele in lei, continua sa creasca.



Indicele a ajuns, marti, la 3,27%, cel mai mare nivel din acest an si, totodata, cel mai mare din 5 martie 2014, cand a fost 3,37%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).



ROBOR a inceput anul la nivelul de 2,05% si a scazut toata luna ianuarie. Ulterior, insa, a inceput sa creasca accelerat.



In ceea ce priveste indicele ROBOR la 6 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile la creditele ipotecare, acesta a urcat marti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe dintre creditele in lei, a inceput saptamana cu o crestere puternica, de 2,85%. Indicele a ajuns, luni, la 3,24%, cel mai mare nivel din acest an si, totodata, cel mai mare din 5 martie 2014, cand a fost 3,37%,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,16%, cel mai mare nivel din mai 2014, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,14%, cel mai mare nivel din mai 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,13%, cel mai mare nivel din mai 2014, potrivit datelor BNR. Vineri, acesta a crescut la 3,09%. Luni, indicele a crescut la 3,13%, cel mai mare nivel din 7 mai…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe dintre creditele in lei, a crescut puternic vineri, cu 4,7% fata de ziua precedenta. Indicele a ajuns 3,09%, cel mai mare nivel din acest an si, totodata, cel mai mare din septembrie 2014, cand a fost 3,10%, arata…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe dintre creditele in lei, a crescut iar. Indicele a ajuns vineri la 2,89%, cel mai mare din acest an si, totodata, a egalat recordul ultimilor trei ani si sapte luni, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe dintre creditele in lei, a crescut iar. Dupa doua zile in care a stat la nivelul de 2,82%, indicele a ajuns joi la 2,83%, cel mai mare din acest an si, totodata, un nou record al ultimilor trei ani si sapte luni,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, isi continua cresterea. Indicele a ajuns, marti, la nivelul de 2,82%, cel mai mare din acest an si, totodata, un nou record al ultimilor trei ani si jumatate, arata datele publicate de Banca…