ROBOR la 3 luni a continuat sa scada. La ce valoare incheie saptamana?

Stiri pe aceeasi tema

- O valoare mai mare s-a înregistrat pe 5 martie 2014, respectiv 3,37% pe an. Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similara a anului trecut, respectiv 8 august 2017, indicatorul era la 0,87% pe an. În…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri pe piata interbancara cu 0,03 puncte procentuale, pana la 3,33% pe an, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Banca Nationala a Romaniei a injectat ieri 10,5 miliarde de lei in piata bancara prin intermediul licitatiilor repo in cadrul carora a cumparat temporar titluri de stat aflate in portofoliul a 11 banci....

- Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a scazut miercuri pe piața interbancara cu 0,01 puncte procentuale, ajungând la 3,35% pe an, reiese din datele Bancii Naționale a României (BNR).O valoare…

- Senatorul PMP, Cristian Lungu, a afirmat miercuri, imediat dupa adoptarea Codului Penal, ca marea știre obscurata de acoperirea mediatica a dezbaterilor și votului pe Codul Penal, a fost creșterea ROBOR, la 3 luni, la 3.34% „Aceasta este adevarata știre acoperita de dezbaterile din Camera Deputațiilor…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca joi pe piata interbancara, ajungand la 3,39% pe an, de la 3,34% pe an...

- ROBOR la trei luni a fost cotat astazi la 2,95%, maximul ultimilor trei ani si zece luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 3 octombrie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat la 2,98%. ROBOR la sase luni a ramas la 3,07%, maximul ultimilor patru ani (2 iunie 2014 cand BNR […]

- ROBOR la trei luni a ramas la 2,93%, maximul ultimilor trei ani si opt luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 10 octombrie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat la 2,94%. ROBOR la sase luni a crescut la 3,07%, maximul ultimilor patru ani (2 iunie 2014 cand BNR a anuntat un nivel…