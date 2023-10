Robinetul banilor din pandemie s-a gripat! Gigantul Pfizer are probleme serioase cu vânzările de vaccin și ia în calcul măsuri dure Pfizer si-a redus previziunile privind veniturile pentru intregul an cu 13% si a declarat ca va reduce locuri de munca si cheltuieli in valoare de 3,5 miliarde de dolari, din cauza vanzarilor mai mici decat se astepta ale vaccinului si tratamentului sau pentru COVID-19, transmite Reuters, conform news.ro. Pfizer a obtinut venituri record in 2021 si 2022, depasind 100 de miliarde de dolari anul trecut, dupa ce a dezvoltat vaccinul Comirnaty impreuna cu partenerul german BioNTech SE si tratamentul antiviral Paxlovid singur. Anul trecut, veniturile aduse de aceste doua produse au depasit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

