- Romania a cucerit, luni, o medalie de aur prin harghiteanul Robert Tamirjan, in prima zi a Campionatelor Mondiale de Triatlon Multisport de la Tg.Mureș. Acesta s-a impus in proba de cros duatlon, rezervata para-atleților, unde i-a devansat pe austriacul Martin Falch și pe maghiarul Czene Gabor. Un interviu…

- Peste 1000 de concurenți din 38 de țari ale lumii participa, in perioada 5-12 iunie, la Transilvania Triatlon Festival 2022 de la Tg. Mureș. Evenimentul, la care Radio Tg. Mureș este partener media, cuprinde 4 Campionate Mondiale la probele de cross duatlon, cross triatlon, duatlon standard și duatlon…

- Ieri a demarat procesul de emitere, distribuire si incarcare a voucherelor sociale de 250 de lei oferite prin programul guvernamental "Sprijin pentru Romania", a anuntat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Persoanele vulnerabile sunt cele care vor beneficia de ele, intre 1 iunie și 31…

- In perioada mai – iulie, peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia de investigații medicale gratuite in cadrul caravanei „Sanatatea vine la tine", organizata de Alianța Pacienților Cronici din Romania (APCR), o organizație nonguvernamentala formata in 2012 cu scopul de a face cunoscute…

- Primarii localitaților frecventate de ursi vor putea decide impuscarea lor, chiar și in extravilan, nu doar in interiorul localitatii, ca pana acum. Ministerul Mediului a hotarat ca pot fi omorați 220 de urși, daca devin periculoși. Reprezentanții unor organizații de protectie a mediului spun insa ca…

Chesnoiu a declarat ca Romania are stocuri suficiente de cereale și ca nu se impune o limitare a exporturilor

- Etapa de European Teqball Tour de la Tg. Mureș va avea la start 35 de echipe la proba de dublu și 30 de echipe la proba de dublu-mixt.Iata și lista completa de concurs: DUBLU MASCULIN Bogdan Marojevic – Nikola Mitro (Serbia) – numarul 1 mondialBanyik Csaba – Blazsovics Adam (Ungaria) – numarul 2 mondialGyorgydeak…

In data de 16.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.708 de persoane, dintre care 15.286 cetateni ucraineni (in ușoara creștere de 0,4% fata de ziua precedenta).